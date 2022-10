Blitz dei Carabinieri in un abitazione: arrestati due uomini, sequestrato un chilo di coca e un tesoretto in contanti

Un panetto di cocaina da oltre un chilo, da tagliare e immettere nel mercato della provincia di Perugia, è stato sequestrato dal nucleo investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia dopo una indagine mirata sul rifornimento di droga lungo l'asse Foligno-Perugia. Il blitz è scattato proprio all'interno di un'abitazione della città della Quintana dove sono stati arrestati acquirente e venditore che proveniva dalla Lombardia. Non sono state fornite generalità. Sequestrata anche la somma per pagare il panetto: 33.450 euro. Le indagini della Procura di Spoleto proseguiranno anche grazie al sequestro di due smartphone. Sia il sequestro di droga e soldi e gli arresti saranno valutati domani dal GIP del Tribunale di Spoleto nel giudizio per la eventuale convalida.