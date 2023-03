Agguato contro il nipote della ex: minacciato di morte con un coltello, tre arresti

I carabinieri di Foligno hanno eseguito tre provvedimenti di custodia cautelare (due in carcere e uno domiciliare) nei confronti di due uomini di nazionalità straniera e di una donna italiana. I reati contestati sono vari. I due uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Spoleto, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due fratelli e la donna, fidanzata di un terzo fratello, hanno "perseguitato" la ex di uno dei due, la figlia e il nipote di lei.

Una "serie di ripetute violazioni, da parte dei due fratelli e della donna, dei divieti di avvicinamento alle persone offese (minacce di morte telefoniche, via social, sotto casa), segnalate anche dagli allarmi dei braccialetti elettronici che erano stati applicati ai due uomini, fino a quando la vicenda prende una piega drammatica una sera di fine gennaio scorso", scrivono i carabinieri.

Il dramma sfiorato

La donna e uno dei due fratelli hanno raggiunto in centro a Foligno il nipote minorenne dell’ex compagna, che stava passeggiando in compagnia di altri amici. Lo hanno minacciano di morte e l'uomo ha estratto un coltello da cucina a lama larga.

A quel punto, prosegue la ricostruzione dei carabinieri, "si scatena il panico": gli altri amici, tutti minorenni,"iniziano a fuggire: uno viene preso per il braccio dalla donna e minacciato, con il coltello puntato dall’uomo, di mostrare lo schermo del proprio smartphone per sincerarsi che non stesse facendo un video della scena"; un altro "viene successivamente inseguito sempre dall’uomo, che tenta di colpirlo con il coltello, ma fortunatamente riesce a evitare il colpo e darsi alla fuga".

L’uomo e la donna, già noti agli inquirenti, vengono riconosciuti dalle vittime.