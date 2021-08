Foligno, blitz in una casa del centro storico: arrestato rapinatore ricercato

Ricercato individuato e catturato. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Foligno hanno arrestato nel centro storico di Foligno un 30enne italiano sul quale pendeva una condanna definitiva ad un anno e dieci mesi di reclusione.

L’uomo - già noto alle Forze dell’Ordine per diverse rapine, ma anche per episodi di ricettazione, di furto, di danneggiamento e per reati in materia di stupefacenti – è stato ammanettato con un blitz. Il 30enne si è consegnato agli agenti che hanno fatto irruzione in casa. Negli anni ha collezionato rapine a Foligno, Spello e Spoleto.

Il 30enne, stanato e arrestato il 16 agosto, è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.