Bambino morso da una vipera, nuovo bollettino sanitario dell'ospedale Meyer di Firenze: effettuata seconda dose anti-veleno

E' stata necessaria una seconda dose di siero per ristabilire i parametri nella norma del bambino di 4 anni che venerdì sera a Foligno è stato morso ad un braccio da una vipera. Il bimbo dopo una notte passata all'ospedale di Foligno è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un altro ciclo anti-veleno visto che il primo dosaggio non aveva dati risultati ottimali. I sanitari del Meyer di Firenze, in contatto con i pediatri del "San Giovanni Battista" di Foligno,hanno diramato un bollettino sulle condizioni attuali del bimbo: il piccolo è vigile e reattivo con parametri ora buoni; sta finendo il periodo di osservazione dopo aver ricevuto la seconda dose di siero antivipera. La situazione dunque è in via di normalizzazione.