Auto in fiamme, trovato un corpo carbonizzato

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un'auto in fiamme, a Foligno, in via Tamburini. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno scoperto che all'interno dell'abitacolo, ormai carbonizzato, c'era il corpo di un uomo.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata avvolta dalle fiamme dopo un incidente stradale. Il fatto si è verificato intorno alle 3. Cause e dinamica sono al vaglio degli investigatori