I cittadini denunciano "movimenti sospetti": 43enne in manette

Tutto parte dalla denuncia di alcuni cittadini di "movimenti sospetti" in un esercizio commerciale di Foligno. Così, dopo controlli, appostamenti e indagini, la polizia arresta un 43enne già noto per precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato quasi 30 grammi di hashish e quattro etti e mezzo di marijuana.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Spoleto, il 43enne è stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato per direttissima.