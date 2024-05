La polizia di Foligno ha arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sorpreso in sella a una bici con alcuni grammi di cocaina al parco dei Canapé. Ha visto i poliziotti e ha tentato di scappare, ma non è andato lontano. Inseguito, catturato e ammanettato.