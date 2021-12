Foligno, trasforma casa in un covo dello spaccio: catturato pusher di eroina, arrestato 38enne

Spacciatore di eroina in manette. Gli agenti del Commissariato di polizia di Foligno hanno arrestato un 38enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il viavai di persone ha tradito il pusher. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme e i poliziotti hanno prima verificato e poi catturato il 38enne. La perquisizione dell'abitazione ha portato alla luce dieci grammi di eroina e diverso materiale da taglio.

Il Tribunale di Spoleto, per direttissima, ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito dai poliziotti e ha disposto per il cittadino tunisino la misura degli arresti domiciliari.