Ricercato catturato dalla polizia: localizzato e arrestato

Ricercato catturato. Gli agenti della polizia Foligno hanno dato esecuzione a una sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti di un 60enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di furto, truffa, rapina, ricettazione e lesioni personali, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’uomo, spiega la Questura di Perugia, era destinatario di una sentenza definitiva di condanna a otto mesi – da scontare in regime di detenzione domiciliare - per il reato di uso di atto falso. L’episodio, prosegue la nota, risale ad alcuni anni fa, quando il 60enne, fermato per un controllo alla guida di un’auto, mostrò alcuni documenti contraffatti.

La sentenza di condanna è diventata definitiva e i poliziotti lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari per otto mesi.