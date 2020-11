Minacciano di morte una donna e picchiano poliziotti e carabinieri: arrestati

Prima minacciano di morte una donna per strada, poi aggrediscono poliziotti e carabinieri. E' successo a Foligno. I due stranieri, un 42enne e un 37enne, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni e rinchiusi in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la ricostruzione dei militari, i carabinieri della Sezione Radiomobile, allertati dalle grida di una donna, sono intervenuti per fermarli. I due uomini si sono scagliati contro i militari, a calci e pugni, cercando di fuggire. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Foligno. Le forze dell'ordine, dopo una colluttazione con il 42enne e il 37enne, sono riusciti a bloccarli. Arrestati e rinchiusi in carcere.