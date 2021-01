Foligno, violenta lite tra moglie e marito: i militari salvano la donna, arrestato 47enne

Salvata dall'intervento dei Carabinieri dopo una lite furiosa con il marito scoppiata nell'appartamento di famiglia a Foligno. I Militari, restando anche feriti, sono riusciti a respingere tutti gli assalti dell'uomo che ha cercato più volte di raggiungere fisicamente la donna. Dopo una breve colluttazione, al termine della quale due carabinieri hanno riportato varie contusioni al volto ed alle mani, l'uomo è stato bloccato e condotto in caserma e dichiarato in arresto. L'allarme era partito direttamente dalla donna che temeva per la propria incolumità visto che, in passato, era stata vittima di maltrattamenti. In più c'è una causa di separazione in corso che ha avvelentato oltremodo gli animi tra i due quasi ex coniugi. Il Tribunale di Spoleto ha convalidato l'arresto per il marito ed ha imposto il divieto di dimora nel comune di Foligno.