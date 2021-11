Evade dai domiciliari, ruba una bici alla stazione e torna il giorno dopo per salire su un treno: arrestato

Evade dai domiciliari, ruba una bici alla stazione di Foligno e torna il giorno dopo per prendere un treno. Arrestato dalla polizia ferroviaria.

Gli agenti hanno ammanettato un 30enne, cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'uomo ha rubato una bici parcheggiata nel piazzale della stazione. Il proprietario ha subito denunciato il furto e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di identificare il ladro. Il giorno dopo il 30enne è tornato alla stazione - anche se era ai domiciliari - per prendere un treno. Non è mai salito, perché i poliziotti lo hanno raggiunto e arrestato per furto ed evasione. Il giudice ha convalidato l'arresto.