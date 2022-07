Foligno, evade dalla detenzione domiciliare: trovato mentre si aggira tra le auto parcheggiate

Evade dalla detenzione domiciliare, catturato dalla polizia e arrestato. Gli agenti del commissariato di Foligno hanno messo le manette ai polsi di un 65enne, già noto alle forze dell'ordine, in quanto gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare per furto, ricettazione, rapina, invasione di terreni o edifici ed insolvenza fraudolenta. Tra i precedenti dell’uomo figurano, inoltre, anche contestazioni dei reati di associazione a delinquere e di lesioni personali, oltre ad alcuni episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato trovato mentre si aggirava tra le auto in un parcheggio della città e arrestato per evasione. Il 65enne stava scontando, in regime di detenzione domiciliare, una condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di ricettazione. Verrà giudicato per direttissima al Tribunale di Spoleto.