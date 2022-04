Foligno, 55enne arrestata dalla polizia e rinchiusa in carcere

E' ai domiciliari, ma esce lo stesso. Arrestata e rinchiusa in carcere.

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato una 55enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto. La donna è stata individuatua e rinchiusa in carcere a Perugia.

Le violazioni degli arresti domiciliari - accertate dalla polizia durante diversi controlli - sono state segnalate alla Procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto, che ha chiesto e ottenuto dal giudice l’aggravamento della misura cautelare nei confronti della 55enne.