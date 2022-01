Ennesima fuga dai domiciliari e dopo provoca il caos sul treno: arrestato e ora obbligo di braccialetto elettronico

Arresto in flagranza di un 33enne marocchino per il reato di evasione dai domiciliari e dopo aver creato il caos sul treno che da Perugia porta a Foligno. Lo straniero si è segnalato sempre per azioni illegali: dai furti, passando allo spaccio di droga fino ad arrivare direttamente al mancato rispetto dei domiciliari. Insomma un vero e proprio problema, a livello di sicurezza per la comunità di Foligno. Anche questa volta aveva deciso di evadere andando a Perugia ma il suo comportamento lo ha tradito e dopo la segnalazione del personale delle Fs è stato fermato in stazione a Foligno. Nella mattinata del 7 gennaio, poi, si è svolto il processo per direttissima a carico dello straniero, all’esito del quale l’arresto in flagranza è stato convalidato ed è stata disposta a suo carico l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.