Si piazza davanti un supermercato di Foligno armato di machete e coltello: i clienti lanciano l'allarme, fermato dalla Polizia

Era armato di machete (e di un coltello in acciaio) che sfoggiava a poche decine di metri dall'ingresso di un supermercato di Foligno. Seppur apparentemente tranquillo, diversi clienti allarmati hanno deciso (giustamente) di avvisare il Commissario di Polizia per evitare il peggio. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Squadra Volante, insieme agli uomini del Settore Anticrimine del Commissariato, che ha proceduto a individuare e fermare l'uomo che non ha opposto resistenza rimandendo sempr apparentemente calmo. Ma del machete segnalato nessuna traccia: unica arma rinvenuta era il coltello. A quel punto i poliziotti hanno iniziato a setacciare l’area.

A poca distanza è stato, infatti, rinvenuto il machete del quale l'uomo si era evidentemente disfatto poco prima dell’arrivo della Polizia. Il protagonista di questa storia è un 50enne che precedenti per droga. Nonostante le tante domande fatte dalle forze dell'ordine, il pregiudicato non ha spiegato né il motivo di quell'armamento né perche si trovasse li a poche decine di metri da supermercato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sarà conunque monitorato dalla Polizia per cercare di capire le vere intenzioni che lo hanno portato ad impugnare il machete.