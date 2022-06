Esce di casa e si perde: 92enne salvata dalla polizia

Esce, si perde e non riesce più a tornare a casa. Anziana soccorsa dalla polizia di Foligno nel pomeriggio del 21 giugno. La 92enne è stata travata in stato confusionale lungo via XVI Giugno.

I poliziotti hanno tranquillizzato la donna, contattato il nipote – giunto poco dopo sul posto – e allertato il personale del 118 che l’ha accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Scongiurato il pericolo, la 92enne e il nipote hanno ringraziato gli agenti.