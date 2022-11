Piccole storie| "Aiutatemi, non ho nessuno, mi si è fermata l'auto in mezzo alla strada": i poliziotti aiutano anziana

Un'anziana signora di 75 anni è stata protagonista di una pericolosa avventura su strada. La sua auto aveva iniziato a perdere potenza e si era fermata sulla carreggiata, in panne sul Ponte San Magno a Foligno. La donna in difficoltà, preoccupata per eventuali incidenti e purtroppo senza nessun familiare da contattare, ha chiesto aiuto la Sala Operativa della Polizia che, oltre ad inviare immediatamente una pattuglia del Commissariato di Foligno, ha tranquillizzato la richiedente e fornito alcune prime indicazioni per la sua sicurezza. Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno fatto rallentare il traffico provvedendo alla gestione della viabilità in attesa della rimozione del veicolo dalla carreggiata. Terminate le operazioni, la viabilità è stata subito ripristinata senza particolari disagi per il traffico.