Foligno, trapianto di fegato: operata la 21enne trasferita ad Ancona: il bollettino medico

Operata d'urgenza la 21enne di Foligno ricoverata all'ospedale di Ancona. Come spiega il bollettino medico del 3 febbraio "la giovane paziente di Foligno è stata operata nella giornata di ieri per trapianto di fegato in urgenza. Grazie alla Rete Nazionale Trapianti, l'organo si è reso disponibile in breve tempo".

L'intervento, "durato circa sette ore, è stato effettuato dal professor Marco Vivarelli, direttore della Chirurgia epato-biliare e responsabile del

centro Trapianti di Fegato e dal suo staff con il supporto dell'équipe anestesiologica della struttura di Anestesia Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore diretta dalla dottoressa Elisabetta Cerutti".

L'intervento, spiega l'ospedale di Ancona, "ha avuto un buon esito. Le condizioni cliniche della ragazza sono stazionarie ed è ancora ricoverata in terapia intensiva. Dall'esito degli accertamenti effettuati, al momento, non risultano cause tossico-infettive".