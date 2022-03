Ai domiciliari per rapina, ma è a passeggio per il centro: arrestato

Doveva rimanere in casa agli arresti domiciliari per una rapina commessa l'hanno scorso. Invece era in centro a Foligno. I carabinieri lo hanno notato e riconosciuto.

Lo hanno, quindi, raggiunto e arrestato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha, quindi, convalidato il provvedimento, confermando gli arresti domiciliari, ma sottoponendo l'uomo al controllo del braccialetto elettronico.