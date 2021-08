Perdono il treno per andare in vacanza, si infuria e aggredisce la fidanzata: denunciato

Perdono il treno per andare in vacanza e aggredisce la fidanzata. E' successo alla stazione ferroviaria di Foligno nei giorni scorsi. La violenta lite di coppia ha attirato l'attenzione di un poliziotto in pensione della Polfer di Foligno che è riuscito a bloccare il ragazzo. Il giovane, secondo la ricostruzione della polizia ferroviaria, si è scagliato contro la fidanzata accusandola del ritardo lanciandole il trolley senza colpirla.

Per questo il ragazzo, un ventenne di nazionalità romena, residente nel comprensorio di Foligno, grazie anche all'ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minaccia grave.