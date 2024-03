Pretende un ansiolitico e presenta una ricetta 'sospetta': minaccia, aggredisce e picchia la farmacista

La polizia di Foligno ha denunciato una 49enne per i reati di minaccia e violenza privata. La donna, secondo la ricostruzione degli agenti, ha aggredito e minacciato di morte una farmacista. È successo il 15 febbraio a Foligno.

La 49enne si è presentata in farmacia insieme a un uomo, ha presentato un ricetta che la polizia definisce "sospetta" e ha chiesto un ansiolitico. Quando la farmacista ha detto di no la donna è scattata: minacce di morte, aggressione e percosse. Poi la fuga in auto con l'uomo.

I poliziotti sono riusciti a identificarla e denunciarla.