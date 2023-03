Travolge due giovani che attraversano sulle strisce: la ragazza è in prognosi riservata

Travolge due giovani che attraversano sulle strisce pedonali. La ragazza è ricoverata in ospedale a Foligno in prognosi riservata, il ragazzo ha riportato solo lesioni lievi. È successo a Foligno, in piazza Unità d'Italia, nella mattinata del 21 marzo. L'automobilista è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi e sanzionato. L'auto è stata sequestrata.