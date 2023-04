Perugia, in fuga alla vista della Polizia con l'auto "fuorilegge": fermati e foglio di via per tre persone

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia impegnati in un servizio di controllo a San Sisto sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato un’auto sospetta, con a bordo tre persone. Mentre i poliziotti si avvicinavano l'auto si è allontanata velocemente.

Dopo aver diramato il numero di targa e il modello dell'auto, gli agenti si sono messi alla ricerca del mezzo che è stato rintracciato, poco dopo, nel piazzale Menghini dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Alla vista dei poliziotti, il conducente dell’auto ha tentato improvvisamente di ripartire, ma è stato prontamente fermato dagli agenti. Sentiti in merito alla loro presenza sul posto, i tre uomini non sono stati in grado di fornire una motivazione attendibile. Per questo motivo sono stati sottoposti a controllo. Dalle verifiche sull’auto è emerso che non poteva circolare sul territorio nazionale in quanto non immatricolata in Italia.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i tre uomini, due italiani e uno straniero rispettivamente di 31, 27 e 30 anni erano gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e destinatari di avviso orale. Constatato che i tre, residenti fuori regione, non avevano validi motivi per restare a Perugia, sono stati messi a disposizione del personale della Divisione Anticrimine.

Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio dal comune di Perugia per la durata di 3 anni.

Il provvedimento precluderà ai tre uomini di fare ritorno – senza una previa autorizzazione – nel territorio del capoluogo pena l’arresto da uno a sei mesi.

Al conducente del veicolo, inoltre, è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria di 282 euro, prevista dall’articolo 93 del Codice della Strada, con contestuale fermo amministrativo dell’auto.