FOCUS Allarme: infanzia “a rischio di estinzione”. Un problema tutto italiano ma che riguarda da vicino l’Umbria

Il bilancio negativo della popolazione regionale è destinato ad aumentare: nel 2020 la perdita complessiva sarebbe di 4.000 unità che farebbe scendere l’ammontare a fine anno a circa 866 mila abitanti, rispetto agli 897 mila del 2014, con una diminuzione di 31.000 unità in soli sei anni. Sicuramente la pandemia ha avuto un suo peso ma l’allarme lanciato dai sociologi continua ad essere ogni anno più allarmante. La quota di ultrasessantacinquenni è aumentata nell’ultimo anno di 0,2 punti percentuali, quella dei più giovani è, invece, diminuita di 0,3 punti percentuali. Tutto questo comporta una regione sempre più piccola e sempre più vecchia. Al primo gennaio 2021, più del 25% dei residenti nel territorio ha più di 65 anni e solo il 12% ne ha meno di 15. I pochi nati, mai così pochi, non compensano le morti e i residenti costretti ad emigrare.

Anche la divisione italiana di Save the children ribadisce l’urgenza di politiche e investimenti orientati ai giovani e alla genitorialità in Italia ma ovviamente anche in Umbria dove le nascite sono addirittura sotto la media nazionale.“La drastica diminuzione del numero di bambine e bambini nel nostro paese, in caduta libera negli ultimi 15 anni, è un dato allarmante che si deve leggere in relazione ad altri indicatori. Da un lato il forte aumento del numero dei Neet (2,1 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, il dato più alto nell’Unione Europea), giovani che sono fuori da ogni circuito di studio, formazione e lavoro, privi di prospettive di futuro, inclusa quella di formarsi una famiglia. Dall’altro l’assenza di servizi dedicati alla prima infanzia, come gli asili nido, carenti su tutto il territorio nazionale e quasi del tutto assenti proprio in quelle regioni del Sud dove il calo della natalità si avverte con maggior forza” - spiega Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children.

A livello nazionale in 15 anni, in Italia, la popolazione di bambine, bambini e adolescenti è diminuita di circa 600 mila minori e oggi meno di un cittadino su 6 non ha compiuto i 18 anni. E’ proprio di oggi il report dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in cui si punta l’attenzione sul record di denatalità nel 2021:nei primi nove mesi di quest'anno le nascite sono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Una forte diminuzione legata agli effetti causati dalla pandemia, che nel solo mese di gennaio 2021 ha fatto registrare il maggiore calo di sempre: quasi 5.000 nati in meno, pari ad una contrazione del 13,6%. Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana nel 2020 è stato pari a 1,17 e nel 2020 l'età media al parto in Italia è aumentata di oltre due anni, raggiungendo i 32,2 anni; in misura ancora più marcata cresce anche l'età media alla nascita del primo figlio, che si attesta a 31,4 anni nel 2020.

"È indispensabile - spiegano da Save the children - un’inversione di rotta, con un piano organico di sostegno alle famiglie, ai giovani adulti e all’infanzia da mettere al centro delle politiche pubbliche come vero investimento sul futuro del Paese. Solo se le risorse dedicate alla Next Generation saranno utilizzate con coraggio e mettendo al centro le giovani generazioni, le loro necessità e le loro speranze, allora non avremo perso un’occasione preziosa di rilancio del Paese. Bisogna affiancare madri e padri per dare loro sostegno, costruendo un sistema integrato da zero a sei anni, che offra un servizio di qualità e gratuito in cui i bambini abbiano la possibilità di apprendere e di vivere contesti educativi necessari al loro sviluppo”.