Flash | Traffico bloccato sulla E45 in Altotevere direzione Ravenna: auto in fiamme

E' bloccato dalle 15 di oggi il traffico sulla E45 in direzione Ravenna all'altezza di San Giustino (km 132,700): sul posto si trovano addetti dell'Anas e Vigili del Fuoco che sono intervenuto dopo che un'auto è stata avvolta dalle fiamme. Un guasto ha provocato l'incendio. Inizialmente era stata chiusa la circolazione anche della carreggiata sud (direzione Roma). Si sta lavorando per mettere in sicurezza l'area e portare via il veicolo incendiato: non sono stati chiariti i tempi della riapertura.