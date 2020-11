Elicottero e squadre alla ricerca di un 40enne: task force in azione a Gualdo

I Vigili del Fuoco di Gaifana, i Carabinieri, insieme a volontari esperti di montagna, dalle 11 di questa mattina stanno cercando in località Serra Santa a Gualdo Tadino una persona di 40 anni, residente in città, di cui si sono perse le tracce. Dal primo pomeriggio di oggi è in servizio anche un elicottero proveniente da Arezzo che sta ispezionando anche i luoghi più impervi della montagna gualdese. Le squadre da terra stanno battendo tutti i sentieri tradizionali e quelli purtroppo tristemente famosi perchè segnati da incidenti e tragedie del passate. Non è chiaro al momento chi ha allertato i Vigili del Fuoco.