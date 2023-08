Flaminia, tir in panne al valico della Somma, traffico in tilt

Autocarro in panne lungo la Flaminia, all’altezza dello svincolo per Torrecola, sul valico della Somma, a causa di un guasto all’impianto frenante. È successo nel pomeriggio del 17 agosto.

Il conducente in difficoltà è stato notato da alcuni automobilisti che, preoccupati per la sua incolumità e per la sicurezza degli automobilisti in transito – vista anche la scarsa visibilità del veicolo, fermatosi in prossimità di una curva - hanno allertato la Sala Operativa polizia che ha inviato immediatamente una pattuglia del Commissariato di Spoleto e informato il personale della polizia stradale e dell’Anas.

Gli agenti hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza.

Dopo circa mezz’ora, il conducente e un altro autotrasportatore - arrivato in suo soccorso - sono riusciti a riparare il veicolo che è potuto ripartire in sicurezza, liberando la carreggiata.