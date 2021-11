Incidente stradale, autocisterna con 40mila litri di carburante si ribalta e si incendia

Autocisterna in fiamme lungo la strada. Il mezzo pesante - per cause ancora in fase di accertamento - si è ribaltato e ha preso fuoco. L'incidente si è verificato lungo la Flaminia, vicino al valico della Somma, tra Spoleto e Terni. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale dell'Anas. La strada è chiusa al traffico.

L'autocisterna trasportava circa 40mila litri di carburante.

Aggiornamento ore 9.08 - Le squadre dei vigili del fuoco, dopo ore di lotta con le fiamme, sono riuscite a spegnere l'incendio. Le operazioni andranno comunque avanti per diverse ore. I caschi rossi dovranno far raffreddare e mettere in sicurezza la cisterna. La motrice è nella scarpata, la cisterna è in bilico. L'autista, ferito, è stato trasportato in ospedale.

La nota di Anas - "Sulla strada statale 3 ‘Via Flaminia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 115,000, in corrispondenza di Spoleto in provincia di Perugia, a causa di una autocisterna ribaltata. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione".