Stella a cinque punte, candele e piume trovate nel bosco lungo il Tevere: indagano i carabinieri

Una stella posta al centro di un cerchio praticamente perfetto dal diametro di circa due metri. L'installazione è quella trovata da un escursionista durante una passeggiata lungo il Tevere, mentre attraversava un'area che solca le zone di Gragnano e Santa Fiora. Qui si è imbattuto nel curioso manufatto realizzato interamente con delle pietre. Una scoperta, come riportano Corriere di Arezzo e Saturno Notizie, che ha richiamato l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Sansepolcro che, una volta informati della scoperta, hanno effettuato sopralluoghi sul posto per comprendere meglio di cosa si trattasse e gli eventuali significati di tale opera.

Come detto, il sito su cui sorge la costruzione si trova a due passi dal Tevere in un'area raggiungibile soltanto a piedi o, al massimo, in mountain bike. Una zona sì appartata ma, allo stesso tempo, pure conosciuta dai pescatori del posto e dagli escursionisti che, soprattutto d'estate, si recano in questo luogo per sfuggire all'afa cittadina.

Nei giorni passati, in mezzo alla radura, ecco che l'installazione ha fatto la sua comparsa. In prossimità del cerchio sono state trovate delle conchiglie, candele, delle piume d'uccello e una pendola contenente presumibilmente della cenere. Tracce che avrebbero spinto gli inquirenti a ritenere che sul luogo sia avvenuto un rituale o una celebrazione di vario tipo. Difficile da stabilire invece, almeno all'apparenza, la data in cui il presunto concilio si sia riunito. Non è escluso, anche se ovviamente resta solo un'ipotesi al momento, che tale opera sia stata realizzata in concomitanza con il solstizio d'estate momento dell'anno che, secondo alcune culture e credenze, avrebbe un significato mistico particolarmente importante.