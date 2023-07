Perugia, si fingono operai al lavoro mentre il complice svuota gli appartamenti: processati

Si fingono operai al lavoro, con tanto di gilet rifrangente, mentre il complice entra in casa spaccando un vetro della finestra e razziando tutto; ma il colpo va male e finiscono sotto processo.

I due imputati, difesi dall’avvocato Salvatore Cavuoti, sono accusati di furto aggravato “perché in concorso tra loro e altra persona di sesso maschile allo stato non identificata datasi alla fuga”, si sarebbero recati “nei pressi del luogo del furto e ivi stazionando” facendo da “palo, controllando l’azione furtiva al fine di evitare e contenere eventuali interferenze di terzi”, con il complice che sceso dal furgone, forzava e apriva “con violenza la porta finestra sia della cucina sia del soggiorno, mandando in frantumi i rispettivi vetri dell’abitazione” di un cittadino a San Sisto.

Una volta introdottosi all’interno, il ladro si impossessava di un “orologio da uomo marca Sector, con cassa e cinturino in acciaio colore grigio satinato, orologio da uomo marca Festina con cassa in acciaio colore grigio e cinturino in gomma colore nero, confezione integra di profumo marca Armani” una di Hugo Boss, una confezione di Chanel e una di Calvin Klein e “alcuni cappelli tipo baseball con visiera”.

Ai due imputati è contestata anche l’aggravante di “aver commesso il fatto usando violenza sulle cose”, avendo spaccato i vetri della porta finestra e tentato di forzare la serratura del portone principale. A uno dei due viene contestato anche il porto abusivo di un piede di porco di 74 centimetri, un altro di 31 centimetri e una lima di 37 centimetri, arnesi considerati atti allo scasso.

I fatti contestati sono avvenuti il 4 novembre 2021. a far scattare l’allarme era stato un vicino di casa che aveva sentito il rumore di un vetro rotto, vedendo poi una torcia che si muoveva nella casa immersa nel buio e due operai, con il gilet catarifrangente, al di fuori dello stabile.

L'uomo aveva subito chiamato il vicino di casa descrivendogli la situazione. Il proprietario di casa era arrivato sul posto e si era avvicinato ai due finti operai per chiedere spiegazioni, ma questi avevano acceso il motore del furgone, tentando la fuga.

Gli agenti della Squadra Volante intercettavano il furgone bianco utilizzato dai ladri e nonostante le pericolose manovre messe in atto per sfuggire alla cattura, venivano fermati.