Fisco, deciso a Perugia lo slittamento della prima rata della Tari e di quella per il conguaglio 2021: ecco cosa cambia

Approvato dal consiglio comunale con 27 voti a favore e 2 astenuti (M5S) il differimento della prima rata di pagamento della Tari per il 2022. Con la pratica approvato quindi si è deciso di differire, in via derogatoria all’ordinaria previsione del regolamento comunale TARI, la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti per l’anno 2022 dal 31 marzo al 30 aprile 2022, ferme restando le scadenze delle altre rate previste. Si dà atto che è conseguentemente differita al 30 aprile 2022 la scadenza della rata di conguaglio della TARI anno 2021 (prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2021). E' stata rinviata a un successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2022, nonché eventuali altre determinazioni relative alle altre scadenze di pagamento del tributo che si rendessero necessarie all’esito del processo di approvazione delle tariffe.