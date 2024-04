Finta raccolta fondi per un'associazione, truffatori stanati dalla polizia

La polizia di Assisi ha denunciato 9 persone – cittadini romeni di età compresa tra i 22 e i 35 anni – per tentata truffa e sostituzione di persona. I nove sono stati notati dalla vigilanza di Umbria Fiere a Bastia Umbra mentre chiedevano ai passanti donazioni di denaro da destinare a persone non udenti, disabili e bambini in condizioni di difficoltà spacciandosi per personale appartenente a un’associazione benefica.

I nove sono stati denunciati per tentata truffa in concorso e sostituzione di persona. Nei loro confronti, inoltre, è stato emesso l’ordine di allontanamento con divieto di ingresso nel centro fieristico, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento urbano del Comune di Bastia.