Fine settimana a Perugia, task-force in azione sulle strade e nei luoghi della movida: pioggia di multe e le aree del centro passate al setaccio

Anche questo fine settimana la Questura di Perugia ha messo in campo una task-force - formata dal personale della Polizia di Stato, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, per il contrasto della “mala movida” e le stragi del sabato sera. Sono stati effettuati pattugliamenti appiedati e automontati in tutte le aree del centro. Nello specifico i controlli hanno interessato piazza Danti, via Baldeschi, piazza Alfani, zona Porta Sole, le Scalette dell’Acquedotto, piazza Matteotti e piazza Braccio Fortebraccio, con l’obiettivo di scoraggiare i fenomeni legati agli schiamazzi e al disturbo della quiete pubblica e prevenire situazioni di degrado urbano. Nell’ambito dei servizi del fine settimana, sono state identificate 1248 persone, controllati 468 veicoli e contestate 51 violazioni al Codice della Strada.

Di fondamentale importanza anche il controllo degli esercizi pubblici che ha visto impegnato il personale della Polizia Locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle concernenti il rispetto dei limiti di emissione sonora. Sono stati, invece, 27 gli esercizi pubblici monitorati al fine di verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare circa il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche.