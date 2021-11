Meteo fine novembre, le previsioni dell'esperto di 3bmeteo: "Pioggia ancora e poi netto calo delle temperature: prime nevicate"

Dopo qualche giornata di tempo stabile e soleggiato, sta per irrompere sul nostro Paese una perturbazione atlantica che porterà maltempo diffuso nella giornata di giovedì 25 novembre. In Umbria piogge e rovesci anche abbondanti interesseranno maggiormente la provincia di Terni, mentre sul perugino non si esclude qualche pausa asciutta in particolare nella prima parte di giornata di giovedì. Gli accumuli saranno compresi mediamente tra 10 e 15 mm in 24 ore. Sono queste le previsioni elaborate per Perugiatoday.it e Ternitoday.it dall'esperteo Meteo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it

Tendenza weekend: nel weekend entrerà aria molto fredda di matrice artica che darà il via ad una lunga fase di instabilità con rovesci sparsi anche temporaleschi, localmente intensi e a carattere grandinigeno, ed il ritorno della neve a quote medio-basse in particolare tra domenica e lunedì. Tra un rovescio e l’altro non mancheranno temporanee pause asciutte e schiarite. Temperature in netto calo da domenica. Ventilazione meridionale rafficata.

METEO PERUGIA: su Perugia, secondo l'esperteo Meteo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di giovedì 25 a causa dell’entrata di una perturbazione atlantica che porterà piogge moderate con accumuli compresi tra 8 e 14 mm. Tempo che non migliorerà affatto nel corso del weekend. Infatti, l’ingresso di aria molto fredda di origine artica causerà un aumento dell’instabilità atmosferica con rovesci e locali temporali, anche grandinigeni, ed un netto calo delle temperature, in particolare tra domenica e lunedì quando la quota neve crollerà fino a 500-600 metri lungo l'appennino umbro-marchigiano e Valnerina. Non mancherà qualche temporanea schiarita. Ventilazione sostenuta da Sud.