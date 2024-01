Fine anno 2023, due bellissime bambine le ultime nate a Foligno e Orvieto: benvenute Aurora e Aisel

All'Ospedale di Foligno l'ultima nata è la bellissima bimba Aisel venuta alla luce con parto spontaneo alle ore 10.05 del 31 dicembre. Pesa 3880 grammi e gode di ottima salute. Congratulazioni e auguri alla mamma Era e al papà Fation residenti a Foligno. La famiglia e i vertici dell'Ospedale hanno elogiato e fatto gli Auguri allo staff ostetrico ginecologico, alle ostetriche Sara Lolli, Luisella Reali, Federica Mancinelli e Valeria Masciotti, alla operatrice socio sanitaria Helene Emiliani, alla ginecologa Alessandra Caputi e alla pediatra Valentina Ferruzzi (nella foto in bassom a destra).

L'ultima nata dell'anno 2023, in provincia di Terni, all'ospedale di Orvieto, è arrivata in questo mondo all'ora di cena: è la bellissima bambina Aurora (nella foto grande in alto) Pesa 3790 grammi, gode di ottima salute ed è venuta alla luce alle 19.32 del 31 dicembre.

Congratulazioni e augurissimi a mamma Simona e papà Marco di Graffignano (Viterbo). Buon lavoro al ginecologo Giuseppe Emilio Zaccardo alla pediatra Maria Greca Magnolia e alle ostetriche Speranza e Giulia": è quanto riportato direttamente dai vertici dell'ospedale verso la famiglia del nascituro e il proprio personale impegnato 24 ore su 24.