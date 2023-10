“Dammi i soldi e la tua denuncia andrà avanti, altrimenti la faccio archiviare”. Finanziere condannato a 1 anno e 5 mesi per tentata induzione indebita. Secondo la Corte d’appello di Perugia con il suo comportamento, “non violento o minaccioso”, avrebbe comunque esercitato “una pressione psicologica, a soddisfare le proprie richieste e a venirgli incontro sfruttando la propria posizione di supremazia così da porre il privato in uno stato di soggezione dovuto alla posizione di squilibrio esistente tra le parti”.

L’imputato, secondo l’accusa, “abusando della propria qualifica di appartenente alla Guardia di Finanza, quale pubblico ufficiale delegato per le indagini relative ad alcune denunce presentate dalla vittima, tentava di indurre quest’ultima a prestargli del denaro in modo reiterato e pressante e con modalità tali da sottintendere che se la stessa avesse soddisfatto la propria richiesta avrebbe ottenuto dei vantaggi in ordine alla denuncia presentata e all’esito della stessa, mentre in caso contrario egli avrebbe potuto manipolare in negativo l’inchiesta seguente alle proprie denunce”.

Siccome la persona offesa si rifiutava di “prestargli del denaro, aveva concluso la delega di indagine ritenendo l’insussistenza penale dei fatti contestati”.

Il giudice di primo grado non aveva ravvisato “la rilevanza penale del fatto ritenendo insussistenti le condotte violente o minacciose da parte dell’imputato nei confronti della vittima, né riteneva esistenti riferimenti impliciti a possibili ritorsioni nell’ambito dei procedimenti avviati a seguito delle denunce esposte”. La Corte di appello, invece, ha ritenuto “integrato il reato” in quanto le modalità “della condotta tenuta dall’imputato il quale aveva più volte contattato la vittima per chiederle il denaro senza specificare i motivi dell’incontro e a volte anche presso il bar sottostante la caserma mettendo la stessa in una situazione di imbarazzo e di soggezione, tanto che questa aveva avuto la sensazione che se la richiesta del pubblico ufficiale non fosse stata accolta egli avrebbe inciso negativamente sull’indagine in corso”.

Quindi il comportamento del finanziere, “sebbene non connotato da minaccia e violenza”, in considerazione delle “anomale le modalità, il luogo e il tempo della richiesta del denaro oltre a tener conto dell’oggettiva posizione di squilibrio esistente tra le parti”, si configura come reato di tentativo di induzione indebita.