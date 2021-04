Perugia, il pacco che trasporta fa 'impazzire' i cani antidroga: arrestato 25enne

Il ragazzo è stato scoperto con mezzo chilo di hashish: rinchiuso in carcere

Fermato, ammanettato e rinchiuso in carcere. La Guardia di Finanza di Perugia, nel corso dei controlli per il periodo di Pasqua, ha arrestato a Ponte d'Oddi un 25enne perugino. Il pacco che il ragazzo trasportata ha fatto 'impazzire' i cani antidroga della Finanza. Dentro c'era più di mezzo chilo di hashish, suddiviso in 50 ovuli.

Dalla perquisizione dell'abitazione del 25enne sono saltati fuori al 260 grammi hashish e 25 di marijuana. E anche due bilancini di precisione.

Il ragazzo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne.