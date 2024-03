Il figlio che rapina la madre, le frattura una costola e le estorce del denaro

La polizia di Assisi ha denunciato un 27enne per i reati di rapina ed estorsione, commessi ai danni della madre.

Secondo la ricostruzione della polizia la donna ha raccontato che il figlio – gravato da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento -, "abituale assuntore di sostanze stupefacenti", prima si è introdotto nella sua auto con una scusa, poi le ha sottratto lo zaino con la forza, procurandole una frattura alle costole. E non è finita. Sempre secondo la ricostruzione della polizia il 27enne, constatando che all’interno della borsa non vi era denaro, le aveva chiesto del denaro – precisamente 100 euro – per ottenerne la restituzione.

La donna, spaventata, ha assecondato le richieste del figlio che è scappato una volta ottenuto il denaro. La madre a quel punto ha chiamato la polizia e denunciato il figlio che ora dovrà rispondere di rapina impropria ed estorsione.