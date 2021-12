Carica i figli in auto e fugge in Romania: madre condannata per sottrazione di minori

Il marito rientra a casa dopo il lavoro e non trova più la moglie né i figli. Solo dopo mesi di ricerche li ritrova in Romania, dove la donna è fuggita senza motivo. E inizia una lunga battaglia legale per poter almeno riabbracciare i bambini.

La donna, difesa d’ufficio dall’avvocato Daniela Berti, è stata condannata a 2 anni di reclusione per sottrazione di minore dal giudice del Tribunale di Spoleto, con sospensione della potestà genitoriale.

La vicenda inizia nel 2019, quando il marito della donna e padre di due figli minorenni, rientra a casa e non trova più nessuno. La donna aveva preso l’auto, caricato i figli e i bagagli e aveva guidato fino in Romania.

L’uomo, assistito dall’avvocato Elodia Mirti, si era rivolto subito alle forze dell’ordine e alla Procura, denunciando la sparizione e dando il via alle ricerche. Erano stati attivati anche tutti i canali internazionali e poco tempo dopo la donna veniva rintracciata in Romania, nel suo paese natale.

Dalle indagini non emergeva una denuncia o un elemento che potesse fa pensare ad un allontamento volontario da una situazione familiare pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i minorenni, l’uomo era un padre amorevole, che si occupava dei figli, tanto che ne ottiene l’affido esclusivo e un ordine di rientro in Italia dei minori (cosa non ancora avvenuto, in quanto la Romania non riconosce il reato di sottrazione di minore e l’esecuzione delle decisioni del tribunale italiano è difficoltosa).

Dopo il Tribunale per i minorenni, il secondo round della difficile lotta dell’uomo per i suoi figli, divisi tra Italia e Romania, si è svolto nelle aule del Tribunale penale di Spoleto, dove la donna si è dovuta difendere dall’accusa di sottrazione di minori, venendo condannata, in contumacia, a 2 anni di reclusione, con la sospensione della potestà genitoriale. Adesso l’uomo, dovrà far valere quanto stabilito dalla giustizia italiana e riportare i figli a casa.