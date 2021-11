Fiera dei Morti, è l'evento popolare della rinascita; tantissime persone in centro e Pian di Massiano. "C'è voglia di ricominciare"

Una prima giornata da tutto esaurito sia a Pian di Massiano che in Piazza Italia: un grande successo per l'edizione 2021 della Fiera dei Morti di Perugia che ritorna in forma, quasi completa, dopo il blocco della pandemia. Unico neo: un po' di pioggia e temperature in calo rispetto ai giorni scorsi. Il flusso è stato regolare, i controlli anti-contagio pure, tutto dunque secondo le previsioni, comprese le file per il minimetrò. "E' fondamentale riappropriarsi di questi essenziali momenti di vita cittadina. Camminando per l’acropoli e a Pian di Massiano si ha la percezione di tante persone che vogliono ricominciare e recuperare terreno. Esprimiamo riconoscenza agli operatori economici per il loro impegno e agli operatori della sicurezza che consentiranno un corretto svolgimento della manifestazione. La guardia comunque non va abbassata per tenere conto della situazione sanitaria”: ha affermato il sindaco Andrea Romizi che ha commentato l'apertura della Fiera che resterà fino al 7 novembre prossimo.

Sul fronte anti-covid ha fatto il punto l'assessore al commercio Clara Pastorelli: "Il servizio di sicurezza, grazie alle forze dell’ordine, alla polizia locale, alla protezione civile e alla Croce Rossa, è imponente per garantire la salvaguardia di cittadini e turisti. L’importante è che tutti seguano le indicazioni riportate anche dall’apposita cartellonistica informativa e si attengano ai percorsi studiati per evitare assembramenti. Ci aspettiamo una grande affluenza in questa edizione della rinascita”. Per l’accesso all’area fieristica è obbligatorio essere muniti di Green Pass, non richiesto solo ai minori di 12 anni e alle categorie esenti. Obbligatorio anche indossare le mascherine a protezione delle vie aeree e rispettare le distanze. Adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle linee guida vigenti per lo svolgimento delle fiere. Le norme di comportamento sono segnalate da un’apposita cartellonistica informativa.

A Pian di Massiano i visitatori possono visionare i 500 stand che offrono abbigliamento, intimo, calzature, artigianato, biancheria per la casa, articoli in legno, bigiotteria, elettronica, ferramenta, giocattoli, libri, quadri, stampe, borse, pelletteria, panini, ristorazione e dolciumi.In centro storico sono presenti 80 stand concentrati in piazza Italia, piazza della Repubblica e piazza Matteotti. Un gruppo di espositori (vintage, etnico, oggettistica handmade) è presente presso le logge della Prefettura (fronte piazza Italia), altri 12 nel tratto di corso Vannucci tra piazza della Repubblica e piazza Italia.

Nell’area di piazza della Repubblica e presso le logge della Prefettura, trova spazio la Mostra Mercato delle tipicità artigianali (manufatti in cuoio, legno, vetro, stoffa, ceramica, carta, oggetti etnici e di antiquariato, ecc.). In piazza Matteotti c’è invece il Villaggio delle Regioni d’Italia e dei prodotti umbri (food e produttori agricoli). In piazza Italia, in collaborazione con l’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Perugia, è allestito il Villaggio delle città gemellate con Perugia, che vede in campo nove operatori di Aix en Provence e Bratislava (salumi, formaggi, paté francese, spezie, tessuti, saponi, vini provenzali, vini e birre, ma anche ceramiche, decorazioni natalizie, manufatti in legno). “La selezione degli stand in centro è stata curata con attenzione per assicurare una offerta di livello e in armonia con l’acropoli, dall’artigianato etnico al vintage all’enogastronomia”, hanno sottolineato Mercuri e Brilli.

IL MINIMETRO' - Questi gli orari di esercizio del minimetrò nel periodo 1-7 novembre: lunedì 1° novembre 2021: 09,00 – 20,45 (ultima corsa); da martedì 2 a sabato 6 novembre 2021: 7,00 – 21.05 (ultima corsa); domenica 7 novembre 2021: 9,00 – 20,45 (ultima corsa). E’ possibile utilizzare il minimetrò con il titolo di viaggio UP “Giornaliero Fiera dei Morti” al prezzo di 3,50 euro – validità di 24h dalla prima convalida, utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni (fino ad un massimo di un minore per ciascun adulto). Il biglietto sarà acquistabile presso le macchine di vendita automatiche del minimetrò (solo nei giorni della Fiera) e presso la biglietteria manuale (fino ad esaurimento scorte) di Pian di Massiano, aperta nei giorni: lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 novembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00; venerdì 5 novembre dalle ore 15,30 alle ore 19,00. Nei restanti giorni della settimana la biglietteria seguirà l’orario regolare (da lunedì a giovedì 9,00-13,00 e 15,30-19,00; venerdì 9,00-13,00), sia per l’attività di vendita sia per gli altri servizi (vendita titoli in convenzione, sostituzioni, rimborsi, ecc.). Per i titoli di viaggio ordinari (“corsa singola” e “multicorsa”) si consiglia l’acquisto preventivo, anche presso le macchine di vendita, per evitare assembramenti.