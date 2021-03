La Fiaccola di San Benedetto da Norcia a Bergamo nel giorno delle vittime da Covid

La Fiaccola Benedettina accesa in Umbria a Norcia porterà conforto anche alle tante famiglie che hanno subito lutti a causa del covid nella ‘Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus’. Il 18 marzo - domani - le delegazioni delle città benedettine di Norcia (PG), Subiaco (RM) e Cassino (FR) porteranno a Bergamo la fiaccola “Pro Pace et Europa Una”.

La prima tappa prevista è alle ore 14 presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei luoghi simbolo dell’emergenza sanitaria, per rafforzare il valore di speranza e rinascita post COVID, affidato quest’anno alla fiaccola benedettina. Insieme a loro l’Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari e una rappresentanza di medici, ricercatori, infermieri e operatori sanitari dell’ AST di Bergamo.

“La possibilità di poter condurre il messaggio e la luce di San Benedetto durante la giornata e nel luogo simbolo di commemorazione nazionale per le vittime dell’epidemia, è una responsabilità che non potevamo mancare, oltre ad un grande onore per le nostre Comunità”: hanno dichiarato i sindaci. L’iniziativa all’Istituto di Ricerca “Spallanzani” di Roma, inserita nelle Celebrazioni Benedettine 2021 per rendere omaggio al personale scientifico e sanitario, è stata invece rinviata ad altra data, probabilmente in occasione della ricorrenza della festa liturgica di San Benedetto il prossimo 11 luglio.