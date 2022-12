Feste sicure in Umbria, stazioni di Perugia e Foligno blindate: iniziati i controlli, due denunce e agenti sui treni

Proseguono senza sosta i controlli nei due principali scali ferroviari della Provincia di Perugia (il capoluogo di Regione e Foligno) finalizzati ad assicurare la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle Stazioni. Obiettivo: gestire la sicurezza sui treni e nelle stazioni con l'aumento dell’afflusso in ingresso e in uscita di passeggeri per le vacanze di Natale e di Fine Anno. Nelle Stazioni di Perugia e Foligno sono state 682 le persone controllate, 3 i servizi lungo linea, 38 i treni scortati e 37 i servizi di vigilanza negli scali. A Foligno, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato due cittadini stranieri che, alla richiesta di esibire il permesso di soggiorno, senza giustificato motivo, hanno opposto un netto rifiuto. Sono posti stati affidati all'Ufficio Immigrazione della Questura.