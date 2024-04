Festa della Polizia, i riconoscimenti per gli uomini della questura di Perugia

Durante la cerimonia in occasione del 172esimo anno di fondazione della Polizia di Stato sono stati consegnati i riconoscimenti agli uomini che si sono distinti per meriti di servizio. Ecco chi è stato premiato e le motivazioni:

LA PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Al Vice Sovrintendente Gianluca Lamincia

Al Vice Sovrintendente Marco Morelli

L’ENCOMIO

All’Assistente Diego Gatti

LA LODE

al Vice Questore Erika Veronica Di Francesco

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinaria determinazione operativa, espletavano una delicata attività di polizia giudiziaria, che consentiva di trarre in arresto un soggetto che, barricatosi all’interno della sua abitazione ed armato di coltello, in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica, si rendeva responsabile di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e lesioni pluriaggravate. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.

Perugia 15.11.2019

È STATA CONCESSA LA PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO:

All’Ispettore Luigi Pochini

L’ENCOMIO SOLENNE:

All’Ispettore FAINA Emanuele;

Al Sovrintendente Capo INGI Ilaria,

Al Sostituto Commissario in quiescenza BIGINI Mauro.

L’ENCOMIO:

All’Ispettore LEBANO Rossella;

Al Vice Sovrintendente PAZZAGLIA Alessandro;

LA LODE:

All’Assistente Capo Coordinatore TOMARELLI Stefano.

Al Vice Questore Aggiunto FELICI Adriano;

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinarie doti investigative, effettuavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 23 soggetti appartenenti a due cosche crotonesi responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ed occultamento di armi clandestine ed altri gravi reati di natura contabile o economico-finanziaria. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.

Perugia, 12 dicembre 2019

È STATA CONCESSA LA PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO:

Al Vice Sovrintendente LORENZETTI Fabrizio

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando eccezionali capacità professionali e non comune senso del dovere, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo una giovane donna, allontanatasi dalla propria abitazione ed in procinto di portare a termine un gesto anticonservativo; nella circostanza, dopo aver individuato la ragazza che aveva raggiunto tramite un impervio sentiero la sommità di una montagna per gettarsi dal dirupo, la disarmava di un coltello con il quale si era provocata una profonda ferita al braccio, riuscendo ad afferrarla prima che potesse portare a termine l’insano gesto. Chiaro esempio di coraggio e senso del dovere.

Foligno, località Pale (PG) 14.06.2021

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO SOLENNE:

Al Vice Sov. MARACAGLIA Marco;

LA LODE:

All’Assistente Capo coordinatore GIOACCHINI Massimiliano;

All’Assistente Capo Coordinatore SESTITO Riccardo;

All’Assistente DI DONATO Antimo Emanuele.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un pericoloso pregiudicato, evaso dal carcere di Perugia ove era detenuto in quanto condannato all’ergastolo per omicidio e rapina.”

Perugia 7.05.2021

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO SOLENNE:

All’Assistente Capo Coordinatore MORRESI Giacomo.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita di un giovane in procinto di portare a termine un gesto anticonservativo”.

Ponte Felcino (PG) 7.09.2018

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO:

All’Assistente Capo Coordinatore MARINANGELI Marco;

All’Assistente Capo Coordinatore MAZZOLENI Fulvio.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che consentiva la cattura all’estero ed il successivo rimpatrio sul territorio nazionale, di un pericoloso soggetto tunisino, evaso da un istituto di pena ove scontava una condanna per reati inerenti alle sostanze stupefacenti.”

Ventimiglia (Imperia) 15.02.2019

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO:

Al Sovrintendente Capo PALMIERI Fabio

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e spirito d’iniziativa, libero dal servizio, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di una persona che minacciava di lanciarsi nel vuoto da una terrazza panoramica.”

Perugia 23.05.2020

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO:

Al Comm. Capo GIOVANNELLI Filippo;

All’Ispettore MARZI Roberto;

Al Sovrintendente UMMARO Luigi.

LODE:

Al Sovrintendente GASPONI Martino;

All’Assistente Capo Coordinatore FALCINELLI Rossano

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, svolgevano, una attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un provvedimento restrittivo a carico di sei individui resisi responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona e furto aggravato.

Perugia, 3.12.2019

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO

Al Vice Sovrintendente Simone PETRINI

All’Assistente Capo Coordinatore Quintina DE MARCO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando elevate qualità professionali e determinazione operativa, partecipavano ad un intervento di polizia giudiziaria conclusosi con l’arresto in flagranza di reato di due soggetti di nazionalità marocchina, responsabili del reato di tentato furto aggravato ai danni di un ufficio postale e di minacce e resistenza a pubblico ufficiale”

Bastia Umbra (PG) 17.06.2019

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO

Al Vice Sovrintendente MANCINI Giovanni

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate capacità professionali, si distingueva in un complesso intervento che consentiva l’immediato rintraccio di numerosi soggetti pregiudicati appartenenti al circuito dell’alta sicurezza ed evasi da una struttura carceraria.”

Foggia, 9.08.2020

È STATO CONCESSO L’ENCOMIO:

All’Assistente Capo Coordinatore FORMICA Fabio Massimo

All’Ispettore in quiescenza CONTE Gaetano

All’Assistente Capo Coordinatore MANGIA Giorgio

LODE

All’Assistente Capo Coordinatore BACCELLINI Leonardo.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spiccate qualità professionali espletavano una attività di soccorso pubblico in favore di un uomo intenzionato a togliersi la vita gettandosi da una finestra della propria abitazione.”

Città di Castello 12.06.2022

È STATA CONCESSA LA LODE:

Al Primo Dirigente CIPRIANO Francesco;

All’Ispettore STAZI Lucio

All’Ispettore PERUGINI Pietro

Al Vice Sovrintendente LUPORINI Andrea;

Al Vice Sovrintendente TIZZI Maurizio;

All’Agente MICELLO Antonio.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando capacità professionali, svolgevano un intervento di soccorso pubblico che si concludeva con il salvataggio di numerosi automobilisti intrappolati nelle proprie autovetture sommerse da acqua e fango, a seguito di importanti eventi alluvionali che avevano colpito la zona.

Promano-Montone Perugia 15.09.2022

CONSEGNA IL PREMIO IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, DR. FAUSTO LAMPARELLI

È STATA CONCESSA LA LODE:

All’Ispettore CAPANNA Cristiano;

Al Sovrintendente Capo BALDONI Gianluca;

All’Assistente Capo Coordinatore MANDOLONI Arianna

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando capacità professionali, espletavano, un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la denuncia di due soggetti resisi responsabili di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza”.

Spoleto 26.04.2022

È STATA CONCESSA LA LODE:

All’Assistente Capo SANTONI Stefano

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando spirito di iniziativa e capacità professionali, si distingueva, libero dal servizio, per un intervento di soccorso pubblico in favore di due giovani che erano rimasti bloccati nella propria auto che si era ribaltata a seguito di un sinistro, riuscendo ad estrarli dall’abitacolo.”

Assisi (PG) 22.08.2020”