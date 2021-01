Festa di Sant'Antonio al Borgo, non si rinuncia alla tradizione

Le foto di Tommaso Benedetti per raccontare la giornata dedicata a Sant'Antonio Abate, al quale è attribuita la protezione degli animali.

Nell'omonimo borgo perugino, in occasione della festa di quest'anno, non si è svolta la tradizionale processione con gli animali, ma ciascuno in forma individuale, si è recato davanti alla statua lignea del santo in omaggio, per ricevere la benedizione.