Festa dell'Immacolata, restano chiusi i Centri di Raccolta Comunali gestiti da GESENU

In occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, martedì 8 Dicembre, restano chiusi i Centri di Raccolta Comunali gestiti da GESENU presenti sul territorio umbro. Nello specifico si tratta dei Centri di Raccolta di Perugia (Collestrada, San Marco, Ponte Felcino, Pallotta, Sant’Andrea delle Fratte), di Gubbio (Via Venata), Bastia Umbra (Via del Lavoro), Todi (Zona Industriale Ponte Rio), Torgiano (Via dell’Artigianato), Bettona (Via Col di Mezzo), Umbertide e Lisciano Niccone (Zona Industriale Madonna del Moro).

I Centri di Raccolta sono il naturale completamento del servizio di raccolta differenziata, fornendo ai cittadini una soluzione per smaltire oltre ai normali rifiuti differenziabili, tutti quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali. Informiamo tutti i cittadini che, a causa dell’emergenza COVID, i Centri di Raccolta Comunali sono aperti al pubblico secondo le seguenti modalità: è obbligatorio l'utilizzo di mascherina protettiva, è obbligatorio non scendere dal proprio veicolo e attendere le indicazioni dell'operatore, in caso di incolonnamento delle auto posizionarsi in modo da non creare ingorghi, i cittadini possono recarsi esclusivamente presso i Centri di Raccolta del proprio Comune di residenza.