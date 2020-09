Festa dei bersaglieri. Varasano consegna a Riccardo Sellari il baiocco d’argento per virtù civiche e dedizione identitaria. È un perugino generoso e responsabile, il giovane Riccardo, professione imbianchino, vocazione “defensor civitatis”. Ne abbiamo a più riprese elencate le generose prestazioni, spesso effettuate a titolo gratuito, in contesti diversi della Vetusta. Riccardo è specializzato nel restituire dignità a lapidi scolorite e illeggibili. Lo ha fatto a Porta Santa Margherita, da dove entrarono gli Zappatori di Sardegna, scardinandone le ante per liberare Perugia dal dominio papalino.

Un altro intervento legato all’amor patrio e agli eventi fondativi dell’identità cittadina è stato l’aver riportato a leggibilità il cippo del cimitero monumentale, in cui si ricordano i nomi dei martiri della libertà di quel XX Giugno 1859. Riccardo ripulisce, valorizza, rigenera, si prende cura. È per questo che l’Amministrazione comunale cittadina, rappresentata dall’assessore alla Cultura Leonardo Varasano, ha pensato bene di riconoscere i meriti di Riccardo Sellari mediante la consegna del baiocco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cerimonia è avvenuta al Salone d’onore di Palazzo Donini, sede della Giunta Regionale dell’Umbria. Presente la presidente Donatella Tesei, il presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio Francesco Pinelli, rappresentanze delle gerarchie civili e militari, fra le quali, ovviamente, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e il generale Franco Stella. Un meritato riconoscimento a chi tanto si adopera per la cura della città. Gratis et amore Vetustae.