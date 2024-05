Festa dei Ceri Mezzani, il bolletino medico della Usl Umbria 1

La Usl Umbria 1 stila il bollettino della Festa dei Ceri Mezzani di Gubbio.

"Alle ore 13 - si legge nella nota - sono stati eseguiti 13 interventi sanitari, piccoli traumi e svenimenti, tutti gestiti sul posto grazie ai diversi presidi dell’Usl Umbria 1 posizionati in varie zone della città: 2 punti medici avanzati (palazzo dei Consoli e palazzo Comunale Sperelliana), 2 ambulanze (fine via Gattapone e piazzale Chiesa San Francesco) e 1 automedica (via Savelli)".