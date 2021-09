Musica alta dalla notte al mattino, interrotta festa abusiva in un parco di Roma: denunciati anche dei perugini

Musica alta dalla notte di ieri fino alla prima mattina di oggi (domenica 5 settembre) nel parco romano della Cervelletta, con alcuni cittadini della zona che hanno così chiamato il 112, con i carabinieri della compagnia di Montesacro che sono giunti così sul posto per verificare la segnalazione e sorpreso 13 persone nel bel mezzo di una festa abusiva.

Come riporta Roma Today i partecipanti, tutti in un'età compresa tra i 25 e i 34 anni - e originari di Roma, Perugia, L'Aquila, Pescara e Catania - sono stati denunciati per invasione di terreni pubblici. I militari hanno interrotto il 'rave', identificato tutti i presenti e sequestrato l’attrezzatura elettronica (un mixer e delle casse), con l'organizzatore che è stato anche denunciato per aver aperto luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica.