Festa a Capocavallo. Muore di infarto un settantenne. Defibrillatori cercansi. Ne trovano due. Scarichi

Festa a Capocavallo. Muore di cuore un settantenne. Defibrillatori cercansi. Ne trovano due. Scarichi.

È accaduto l’altra sera alle 22:30, nel corso di una festa organizzata dai commercianti sul fronte strada di via Tommaso Campanella (Strada Colle Umberto-Cenerente, Canneto). Avevano preparato una serata di amicizia, promozione, convivialità. Tante panche (foto) per accogliere i numerosi ospiti. Una bella sfilata su un tappeto rosso, percorso da ragazze eleganti. Truccate a dovere da un’esperta della adiacente parrucchieria Bottini. Vino del negozio di prossimità Vino DiVino. Tutto sembrava procedere al meglio, quando l’uomo si è sentito male.

Accorsi in suo aiuto amici e astanti. Dante era infatti persona stimata e conosciuta. Intanto qualcuno si precipita alla ricerca di un defibrillatore. Ne trovano due: uno a Cenerente e uno a Colle Umberto. Scarichi.

Probabilmente, anche se in efficienza, non sarebbero bastati a salvarlo. Ma è circostanza tutta da verificare. Intanto c’è chi osserva che quei defibrillatori sono mappati nel sito del Comune di Perugia e dunque qualcuno avrebbe dovuto occuparsi del loro mantenimento in condizioni di efficienza. Diversamente, sarebbe stato opportuno smantellarli. Sempre meglio che creare una convinzione di sicurezza, nei fatti inesistente. Tanto più che si tratta di una zona densamente abitata, con scuole in prossimità. È certo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Inutile prendersela col destino cinico e baro. Anche gli uomini dovrebbero assumersi le responsabilità conseguenti ai propri atti. Perugia città cardioprotetta? È tutto da vedere! Difatti, dicono gli esperti, che la batteria va sostituita ogni quattro anni, le placche ogni due. Altrimenti si perde efficienza. Ma c’è chi controlla?

C’è chi dice che altri defibrillatori, come quello presso la palestra Kennedy di Madonna Alta (utilizzata anche dalle scuole) non siano manutenuti. A chi di dovere il compito di accertarsene.